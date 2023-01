Las pruebas de que Sasha, hijo menor de Shakira, no quiere a Clara Chía.

Vaya revuelo que ha generado “BZRP Music Session 53”, tema que Shakira lanzó en conjunto con Bizarrap y que le tira con todo a Gerard Piqué, Clara Chía Martí, Monstserrat Bernabéu e incluso Julia Puig.

¿Qué opinan los conductores de la actitud de Piqué con Shakira?

¿La madre de Piqué maltrataba a Shakira? En los últimos días salió a relucir un video donde aparece Montserrat Bernabéu sujetando bruscamente del rostro a Shakira y haciéndole señas de que se calle, mientras la colombiana se pone una chamarra.

Este video acrecentó los rumores de que la relación entre Shakira y su suegra no era la mejor, además de que se dice que la barranquillera colocó una bruja apuntando hacia la casa de sus suegros y puso a todo volumen “Session 53”.

¿Cómo se encuentra la madre de Piqué?

Una amiga de Montserrat Bernabéu relató al programa español “Cuatro al día” que la madre de Piqué no la está pasando del todo bien y aseguró que existen cosas injustas en esta historia, y que la madre del exBarcelona lo está padeciendo.

“Hablan de Montse, que si las suegras somos malas, pues esta es la mejor suegra que he conocido”, reveló y recordó que Montserrat ayudaba a Shakira cuando esta se encontraba de gira.

“Cuando Shakira se iba a sus conciertos, a no sé dónde se iba, con los niños, que eran bebés, y los tenía Montse, los cuidaba Montse”, recalcó.

¿Sasha no quiere a Clara Chía?

Sin duda, una de las más perjudicadas con la tiradera de Shakira es Clara Chía, quien ha recibido todo tipo de críticas por ser considerada la responsable de la ruptura entre la colombiana y el español.

Pero además de eso diversos medios internacionales han dado a conocer que Sasha, hijo menor de Shakira y Piqué, no quiere a Clara Chía Martí. De acuerdo con dichas fuentes, al hijo mejor de la expareja no le ha caído nada bien la separación de sus padres y no soporta a la joven española.

Se sabe que en los más recientes eventos del exfutbolista a los que han acudido sus hijos, Sasha no la ha pasado bien y no se le ha visto cómodo, pues a pesar de que es muy risueño cuando aparece con Piqué se le ve serio y sin ganas de estar aquí, por lo que muchos asumen que odia a Clara Chía y no tolera convivir con ella.