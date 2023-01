Le hacen grosería a Cazzu y así respondió la novia de Nodal.

Hace ya tiempo que Christian Nodal y Cazzu no se encontraban en el ojo del huracán, pues tal parece que la pareja ha decidido mantenerse alejada de los chismes, rumores y del escándalo en general; sin embargo, la cantante argentina ha roto con esto y volvió a acaparar los reflectores.

Margarita se cansó de ser “la otra”. Ella quiere una relación de bien.

La trapera fue parte, por primera vez, de la cuarta edición del Festival del Bum Bum en su natal Argentina donde protagonizó un incómodo momento arriba del escenario, luego de hacerse de palabras con el público que comenzó a abuchearla.

El evento que tiene como figura principal a La Mona Jiménez, nació como un show multigénero donde se han presentado diversos artistas, desde cantantes de folclor hasta de electrónica, algo con lo que no ha estado muy de acuerdo el público que cada que puede muestra su inconformidad.

¿Por qué abuchearon a Cazzu? Como mencionamos anteriormente, el público no siempre está de acuerdo con que se presenten artistas de otros géneros en este festival, por ello, Cazzu fue víctima del malestar y descontento de los presentes el pasado sábado.

La ‘Nena Trampa’ fue abucheada y recibió silbidos por parte del público presente para que abandonara el escenario, pues querían ver a La Mona Jiménez. La novia de Nodal, lejos de hacer caso omiso, prefirió hacerle frente a la situación y encaró al respetable.

¿Qué dijo Cazzu?

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen ándate. Soy una señora, me tenés que respetar”, dijo la cantante argentina mientras miraba al público.

Pero la cosa no paró ahí pues continuaron abucheándola, lo que desató todavía más el enojo de la cantante argentina que así les respondió: “Hay que tener un montón de hue… para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los hue… Me paro orgullosa acá y al que no le guste ya fue”.

“Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”, añadió la ‘Nena Trampa’.