¿Qué día debes vestirte de amarillo para atraer la fortuna?

Probablemente te suene más que conocida la idea de vestir ropa interior de color amarillo y rojo cuando llega fin de año. Ciertamente, es parte de uno de los rituales que realizan muchos mexicanos en busca de más abundancia económica y amor respectivamente.

Por otro lado, los expertos en moda indican que el amarillo será tendencia en esta temporada de otoño-invierno. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo y vestirte de amarillo para atraer la fortuna de una vez?

Es verdad que las tonalidades llamativas como el amarillo no son del agrado de muchos; no obstante, en psicología es relacionado con la alegría, el optimismo y la felicidad. Así que, de un modo u otro, no pierdes nada con vestirte de amarillo para atraer la fortuna.

El signo zodiacal cambia de Virgo a Libra, ¿cómo afecta en la energía?

Te puede interesar: ¿Cómo lavarse las manos para atraer la fortuna?

Ahora bien, en caso de arriesgarte y probar este color en tu guardarropa, zapatos y accesorios, debes saber que la astrología recomienda unos días específicos. En este sentido, esta pseudociencia puede servir como una guía adivinatoria y para conocer más detalles de tu personalidad, según tu fecha de nacimiento y signo del zodiaco.

¿Cuándo debes vestirte de amarillo para atraer la fortuna, según la astrología?

Los mejores días que debes vestirte de amarillo para atraer la fortuna, según la astrología, son el miércoles o el domingo porque en esos días rige el Sol. De igual forma, este color se víncula con la comunicación, la reflexión, la meditación y la vitalidad. Es decir, son aspectos que van de la mano con el planeta Mercurio.

¿Por qué el amarillo se relaciona con la fortuna y la abundancia?

En cuanto a su significado y conexión con la riqueza, esta viene desde la antigüedad porque algunos emperadores de China lo utilizaron para atraer abundancia económica. De hecho, el ritual esotérico de vestirte de amarillo para atraer la fortuna deriva de la vieja creencia de los agricultores chinos que establecía que el color era reflejo del Sol en la Tierra.

Te puede interesar: ¿Cómo atraer una fortuna con hojas de laurel?