Esto debes hacer si tuviste una noche de insomnio, según la ciencia.

La cantidad de horas que un ser humano debe dormir varía según su edad. En el caso de los adultos, para tener un sueño reparador necesita de 7 a 9 horas por las noches. Sin embargo, las diferentes actividades y el ritmo cotidiano muchas veces imposibilitan tener un descanso apropiado. Si te identificas con lo anterior, tal vez te preocupan las consecuencias y cómo solucionar este problema. Sigue leyendo porque te explicaremos qué hacer si tuviste una noche de insomnio, según la ciencia.

¿Cuáles son las consecuencias de no dormir bien?

En la actualidad, cada vez existen más casos de insomnio y por lo tanto, de ansiedad. En este sentido, si tuviste una noche de insomnio, según la ciencia provoca que tus respuestas y toma de decisiones sean más lentas. Dicho de otro modo, sufres problemas de atención y memoria, lo que desencadena complicaciones en la salud mental como la ansiedad, depresión y comportamientos antisociales.

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Desde el punto de vista neurológico, las consecuencias del insomnio pueden interpretarse como menor actividad en la corteza prefrontal y mayor actividad en la amígdala. Así mismo, no dormir bien altera la actividad del sistema nervioso simpático y eleva la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y niveles de cortisol (hormona que se libera como respuesta al estrés).

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¿Qué hacer si tuviste una noche de insomnio, según la ciencia?

La falta de sueño y sus consecuencias es un tema que preocupa al gremio de expertos, por lo que es normal la difusión de algunas recomendaciones y consejos para solucionarlo. Al respecto, si tuviste una noche de insomnio, según la ciencia y especialistas como Kelly Baron de la Universidad de Utah, tomar una siesta resulta beneficioso para el cerebro y el rendimiento.

De igual forma, lo que puedes hacer si tuviste una noche de insomnio, según la ciencia es moderarte con el consumo de café porque puede provocar ansiedad, nerviosismo y elevación de los ritmos cardíacos. Así mismo, realizar ejercicio regularmente y la exposición a la luz del Sol son buenas estrategias para combatir el insomnio.

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