Ella quería operarse, pero resultó estafada en una tanda.

Una chica participó en una tanda que organizó su propia jefa para poder tener dinero y lograr ponerse implantes de busto. Es menor de edad y todo fue una idea de su ex-jefa. Alguien les quitó el dinero de la tanda y la chica resultó estafada. Ahora quiere que la organizadora de la tanda pague, porque no fue solo a ella que le robaron el dinero, sino también a una buena amiga suya.

Esta chica comenzó a trabajar en un lugar de cosméticos. La dueña le decía que debería ponerse implantes y la chica, admirando el cuerpo de esa mujer tan voluptuosa y fanática de las cirugías, decidió que lo haría. Participó en una tanda con una cantidad de 12,000 pesos para que pudiera operarse, pero nunca recibió nada y lo peor de todo fue que perdió también su inversión inicial.

La amiga de esta chica también resultó estafada, o eso dijo. También trabajaba en el mismo lugar que su amiga y, al igual que ella, quería poder cambiar su cuerpo para ser como su ex-jefa. También decidió participar en la tanda, aunque con una cantidad menor de dinero. Aunque no pusieron lo mismo, el resultado sí fue igual; ninguna de las dos recibió un solo peso de este plan de ahorro.

La ex-jefa de estas dos chicas se defendió diciendo que nunca le ha robado a nadie y que ella no se quedó con ningún dinero de la tanda. Aunque también aceptó que llenó de ideas a la primer chica diciéndole que tenía un cuerpo poco atractivo y que sí debería operarse. Aunque fuera menor de edad, esta señora le dijo que haría de su madre para darle autorización, aunque eso no pasó.

La madre verdadera de la chica no sabía nada de los planes de estas mujeres. Cuando se enteró, se enojo muchísimo, porque sabía que la ex-jefa de su hija, además de llenarla de ideas horribles para su autoestima, iba a cometer un acto ilegal al posar como su madre para darle permiso ante el médico que iba a realizar la cirugía.

Una sorpresa para todas fue la llegada de la ex-asistente del médico que iba a realizar el procedimiento. Ella reveló que este sujeto huyó desde hace tiempo porque fue víctima de una golpiza por supuestamente haber hecho una que una paciente perdiera la vida después de un procedimiento. También contó qué pasó con el dinero, y que la persona que lo tenía resultó ser la amiga que también "cayó" en los trucos de la ex-jefa que organizó la tanda.