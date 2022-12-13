Quinceañera se siente mal, termina dando a luz en un auto.

Hay cosas que de pronto se salen de control, así le sucedió a una joven quinceañera que terminó dando a luz a su bebé al interior de un automóvil luego de presentar fuertes dolores de estómago y acudir al hospital de Boca del Río, Veracruz, donde presuntamente le negaron la atención.

De acuerdo con medios locales, la quinceañera dio a luz durante la madrugada del pasado viernes 9 de diciembre, después de que la joven originaria de Piedras Negras, municipio de Tlalixcoyan, comenzara a tener contracciones frecuentes, las cuales anunciaban la llegada de su bebé.

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La joven tenía ocho meses de embarazo y luego de presentar dolores y contracciones, sus familiares decidieron llevarla al hospital de Boca del Río, donde al parecer el personal médico la rechazó. Al no tener respuesta por parte del nosocomio se trasladaron hasta una base de la policía municipal, ubicada en el boulevard Miguel Alemán.

Al llegar a la base de policía se percataron que ya no estaba en servicio desde hace varios años, por lo que se comunicaron de inmediato con la policía municipal, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los elementos de los Bomberos Conurbados y de Protección Civil.

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¿Qué sucedió con la joven y el bebé? Posteriormente, llegaron los paramédicos hasta el lugar donde se encontraba la quinceañera e inició su labor de parto en el asiento del vehículo en el que viajaba y tuvo que dar a luz a su bebé que venía por los pies por delante.

Al final, la joven fue trasladada al Hospital Infantil de Veracruz junto con su bebé. De acuerdo con información de Protección Civil, tanto el bebé como la quinceañera se encuentran estables.

