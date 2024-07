Rafa Balderrama confirma: “fui ‘Hielito’ desde el día uno de MasterChef”

La polémica entre los exparticipantes de MasterChef Celebrity 2024 continúa, ya que recientemente Harold visitó a Rafa Balderrama en su podcast, donde platicó su experiencia durante su estancia en la competencia, tanto cosas positivas como negativas. De la misma forma, Balderra hizo fuertes revelaciones sobre él y los participantes, al asegurar que los ‘Hielitos’ existiron desde el día uno del reality y él fue parte de ellos.

Durante la charla, Harold externó su descontento al mencionar: “Lo que me dolió de los ‘Hielitos’, no sé si a ti te pasó, es que me sentí rechazado porque decidieron hacer un grupo y excluirnos a los otros”.



Ante estas declaraciones, Rafa contestó: “Ojo, esto quiero aclararlo porque los ‘Hielitos’ se conformaron antes de iniciar el reality, cuando nos enteramos quiénes éramos los veinte participantes se hizo un grupo de WhatsApp general para dar indicaciones. Y de repente aparece otro grupo”.

Te puede interesar: Chef Poncho explota contra Rey Grupero: "¡No confiaste en mí!”



Al enterarse de esto, Harold se mostró muy sorprendido y dijo: “Me enteré de eso en un momento chismoseando en el celular de Jawy, vi que se mandaban stickers de los otros participantes y como que me sentí rechazado, ¿por qué no soy cool para que me junten como amigo?”.