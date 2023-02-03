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FOTOS | Raperos defienden a Piqué y Clara Chía con polémica canción contra Shakira.

Sansixto, Dife MMP y William D contestaron a la polémica “BZRP Music Session vol. 53".

Por: Tv Azteca

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