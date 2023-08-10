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FOTOS | Rauw Alejandro revela los motivos de su ruptura con Rosalía en su última canción

Rauw Alejandro lanzó de forma inesperada una nueva canción, revelando detalles sobre el fin de su relación con Rosalía. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Rauw y Rosalia vacaciones.jpg
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Rauw y Rosalia sacando la lengua.jpg
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