La razón por la que ya no contratarían a Grupo Firme.

Grupo Firme se presentó el domingo pasado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en lo que fue un magno evento que contó con la presencia de 280 mil asistentes que corearon los más grandes temas de la agrupación.

El grupo de regional mexicano abarrotó el primer cuadro de la capital del país, donde 280 mil almas cantaron, bailaron y disfrutaron al máximo del Grupo Firme, que provocó una enorme fiesta que se extendió a diversas calles del Centro Histórico.

Algunos de los temas que hicieron retumbar al Zócalo de la CDMX fueron “Ya supérame”, “Cada quien”, “Quiero pistear”, “Calidad”, “Gracias”, entre muchos otros.

Grupo Firme ha sido una de las agrupaciones más exitosas en lo que va del 2022, pues no solo abarrotó el Zócalo de la CDMX, sino también el Foro Sol con tres sold outs, además de que recientemente develó su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada y se instauró el 13 de septiembre como el día de la agrupación en aquella ciudad.

Quienes han tenido la oportunidad de asistir a algunos de sus conciertos han podido disfrutar de la energía que la agrupación derrocha en el escenario y el buen ambiente festivo que arman gracias a los shots que se toman durante sus presentaciones.

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Sin embargo, el exceso de alcohol ha tenido algunas consecuencias, prueba de ello, lo sucedido con Eduin y Jhonny Caz durante el concierto que ofrecieron el sábado pasado en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

A Jhonny Caz se le pasaron las cucharadas y al momento de ir tras bambalinas resbaló y se golpeó la barbilla, por lo que tuvo que recibir un par de puntadas para cerrarle la herida que se provocó en el mentón. Afortunadamente, la lesión no fue grave, incluso, el propio cantante compartió un video del momento justo en que lo están suturando.

Jhonny Caz

Eduin Caz no se salvó, ya que durante el mismo evento también sufrió un percance al sentarse en lo que parecía ser una montura de caballo que formaba parte de la escenografía. El vocalista y líder de la agrupación no midió la distancia y terminó yéndose de espaldas y golpeándose contra el suelo.

@magalyjimenez0110 Creo que Eduin Caz estaba un poco ebrio jaja,De todos modos le doy 10/10 al concierto🤣 ♬ original sound - Magy Jimenez