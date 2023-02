Esta es la razón por la que Pablo Lyle se rapó tras conocer su sentencia.

Pablo Lyle fue sentenciado el pasado 3 de febrero a 5 años de prisión, 8 en libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, hombre de la tercera edad con el que tuvo un altercado en 2019.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

Desde entonces, la vida del actor de “Mirreyes vs. Godínez” cambió de forma radical, por ello, durante su audiencia de sentencia se dijo arrepentido y lució sumamente consternado, incluso le pidió perdón a la familia del hoy occiso.

Te puede interesar: Bajo estas condiciones, Pablo Lyle podría ver su condena reducida.

¿Pablo Lyle cambió de look? El actor que fuera trasladado en días pasados al South Florida Reception Center, ubicado en el condado de Miami-Dade, donde permanecerá entre 5 y 7 semanas, hasta decidir cuál será el sitio definitivo donde cumplirá su sentencia.





En días pasados se filtró una imagen de Pablo Lyle, la cual fue tomada para su traslado a la prisión ya mencionada. El radical cambio de look del histrión, provocó una gran controversia y desató infinidad de teorías al respecto.

También te puede interesar: FOTOS | Pablo Lyle luce irreconocible en fotografía de nuevo fichaje.

¿Por qué se rapó Pablo Lyle?

Javier Cariani, conductor del programa Chisme no like afirmó que el equipo legal de Pablo Lyle le aconsejó cortarse el cabello para “no llamar la atención” y para “no ser tan atractivo” al interior de la cárcel donde deberá pagar su condena.

“Por consejo del abogado de Pablo Lyle, le dijo córtate el pelo para no llamar la atención y para no ser tan atractivo, porque va a estar con más de 100 mil reclusos que no tienen contacto con mujeres y le dijeron, eres muy bonito”, sentenció el comunicador.

Te puede interesar: Familia y amigos de Pablo Lyle obtienen gran logro tras sentencia al actor.

Por ello, Lyle decidió raparse como medida de protección para pasar desapercibido entre los demás reos: “El abogado le aconsejó ‘córtate el pelo para no ser tan atractivo ni llamar la atención, porque eres Pablo Lyle y porque eres muy guapo’”.

¿A dónde fue trasladado Pablo Lyle?

Como mencionamos anteriormente, Pablo Lyle fue trasladado al South Florida Reception Center a donde “todos los presos llegan para ser entrevistados por médicos, psicólogos y expertos y así determinar su perfil, incluyendo el grado de peligrosidad para llevarlo a la cárcel donde cumplirá su condena”.