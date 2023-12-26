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FOTOS | RBD, la banda que logró estremecer a miles de rebeldes este 2023

La banda volvió a los escenarios después de la larga pausa musical y una vez más contó con el apoyo de sus fieles seguidores. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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