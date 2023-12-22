¿RBD tendrá una segunda temporada de su gira? Esto es lo que sabemos
RBD dio su último concierto de la gira en el Estadio Azteca, donde triunfaron y aunque dicen que fue el fin, versiones apuntan a que habrá una segunda parte.
Los RBD se presentaron en el Estadio Azteca, donde pusieron fin a su tan esperada gira. La noche estuvo llena de emociones intensas, pues los integrantes se pusieron nostálgicos. Incluso, el productor que le dio vida a la serie, subió al escenario. Aunque versiones apuntan a qu ehabrá una segund aparte de la gira.