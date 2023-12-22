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¿RBD tendrá una segunda temporada de su gira? Esto es lo que sabemos

RBD dio su último concierto de la gira en el Estadio Azteca, donde triunfaron y aunque dicen que fue el fin, versiones apuntan a que habrá una segunda parte.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Los RBD se presentaron en el Estadio Azteca, donde pusieron fin a su tan esperada gira. La noche estuvo llena de emociones intensas, pues los integrantes se pusieron nostálgicos. Incluso, el productor que le dio vida a la serie, subió al escenario. Aunque versiones apuntan a qu ehabrá una segund aparte de la gira.

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