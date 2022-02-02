FOTOS | Sylvia Pasquel contó detalles de la pelea entre Alejandra Guzmán y Adela Micha.

A un mes de que la primera actriz mexicana Silvia Pinal fuera hospitalizada debido a problemas arteriales, los cuales le provocaron una irregularidad cardiaca, aunada a una infección en las vías urinarias y, además, fue diagnosticada con Covid-19, su hija Sylvia Pasquel reveló la reacción de su hermana Alejandra Guzmán al comentario de la periodista Adela Micha, quien dijo “ya no tarda en morirse’ debido a su estado de salud.

“Mi hermana le habló para ponerla en su lugar, le dijo lo que le tenía que decir”, indicó la también actriz, quien no había visto el video que se hizo viral de la periodista, por lo que al enterarse le expresó su enojo: “Qué poca tienes, eso no se hace, con razón mi hermana te habló muy justificadamente para mentártela”.

Esta es la primera vez que una integrante de la familia Pinal da a conocer la reacción que tuvieron al enterarse de lo que pensaba la periodista mexicana, a quien en más d euna ocasión le han dado exclusivas.