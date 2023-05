La reacción de Shakira a fotos de Clara Chía en mansión que compartía con Piqué.

Hace unos días se filtraron unas fotografías de Clara Chía Martí en la terraza de la mansión que Shakira compartía con Gerard Piqué cuando todavía estaban juntos, hecho que generó una gran polémica e indignación en redes sociales debido a la falta de consideración de la pareja de tórtolos.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

Hace unas semanas Piqué y Clara Chía Martí disfrutaron de unas maravillosas vacaciones en Arabia Saudita con motivo del cumpleaños número 24 de la joven española, previo a su viaje a Estados Unidos para reunirse con Shakira y tocar algunos temas relacionados con la custodia de sus hijos; sin embargo, durante este tiempo, la también empleada de Kosmos se volvió tendencia por irse de fiesta y aparecer en la terraza de la casa que compartía la expareja.

¿Cómo fueron las fotos? En un principio llamó la atención que Clara Chía se haya ido de fiesta sin Gerard Piqué, no obstante, el festejo pasó a segundo plano cuando la española publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram admirando la impresionante vista de Barcelona desde una terraza, la cual se especuló en principio que se trataba de un bar.

Días después se confirmó que se trataba de la mansión donde Shakira vivió junto al exBarcelona, situación que generó el enojo de los fans de la barranquillera e incluso de la intérprete de “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Session 53”, “TQG” y “Acróstico”, entre otras. Todo parece indicar que Clara Chía publicó las fotografías para provocar a la colombiana.

¿Cómo reaccionó Shakira a las fotos de Clara Chía?

De acuerdo con el medio “OkDiario”, las fotografías de Clara Chía Martí llegaron a manos de Shakira, quien se habría mostrado seriamente indignada, ya que la terraza de la mansión donde se dejó ver la española era su sitio favorito: “La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué consiente que Clara use la casa a su antojo”.

¿A quién le dedicó Shakira “Acróstico”?

“Acróstico” generó una gran expectativa previo a su lanzamiento pues se desconocía si la letra arremetería contra Gerard Piqué; sin embargo, en esta ocasión la barranquillera recurrió a su lado sentimental, más maternal y el acróstico que se puede leer en sus versos se refiere a sus hijos Milan y Sasha.

La primera letra de cada verso de la primera estrofa, leída en vertical de arriba hacia abajo forma el nombre de Milan y a mitad de la canción lo mismo sucede con Sasha.