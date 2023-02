Reanudarán rodaje de “Rust” con Alec Baldwin como protagonista.

¡Sorpresa! La producción de la película “Rust”, donde lamentablemente falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins, no se detendrá y retomará su rodaje esta primavera en Montana, EE.UU y sí, Alec Baldwin está dentro de los planes.

Lo más impactante es que el actor Alec Baldwin volverá a tomar el papel principal en la película. A pesar de las complicaciones y la tragedia, el equipo está decidido a seguir adelante con el proyecto y llevarlo a buen puerto. Sin duda, esto es algo que nadie se esperaba, pero muestra la perseverancia y compromiso de los involucrados en la película.

Cabe recordar que los encargados de la producción de la cinta informaron en octubre que el rodaje continuaría en 2023, pero seguía siendo una incógnita cuándo exactamente, dónde y quién participaría.

Alec Baldwin seguirá siendo protagonista

A pesar de enfrentar acusaciones de homicidio involuntario y la posibilidad de una condena de hasta 18 meses de prisión, Alec Baldwin volverá a interpretar el papel principal en “Rust”, la película cuyo rodaje se interrumpió luego de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set.

Por su parte, la armera y responsable del protocolo de seguridad, Hannah Gutierrez-Reed, no regresará al proyecto después de haber sido imputada por homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de “Rust”.

Asimismo, el cineasta Joel Souza volverá a encargarse de la dirección, mientras que la directora de fotografía Bianca Cline ("Marcel the Shell With Shoes On") sustituirá a Hutchins.

Cabe destacar que, los productores ya habían hecho público que Matthew Hutchins, viudo de Halyna, ejercerá como productor ejecutivo de esta segunda parte del rodaje y que realizarán un documental sobre la vida de la directora de fotografía.

