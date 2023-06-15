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FOTOS | Rebecca Jones planeó su homenaje póstumo, ¡y no quería a Alejandro Camacho entre los invitados!

Antes de morir, la estrella de la pantalla chica, dejó dicho que no quería que su ex estuviera presente en su homenaje póstumo. Todos los detalles en la fotos.

Por: Maribel Velázquez

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