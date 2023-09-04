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FOTOS | ¿Se pospone la gira de RBD? Christopher Uckermann tiene problemas de salud

El cantante contó a través de sus redes sociales el padecimiento que tiene y que le impide cantar y estar al 100% durante los conciertos de RBD. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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