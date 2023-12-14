Ordenan un receso para la sentencia al supuesto homicida de Octavio Ocaña
La audiencia para dictar sentencia al presunto culpable de la muerte de Octavio Ocaña fue pospuesta por orden de la jueza, quien pidió un recdeso.
Aunque la familia Ocaña estaba ya en la espera de que dictaran sentencia para el supuesto asesino de Octavio, tuvieron que agardar más tiempo, pues la jueza piidió un receso y hasta este jueves se retomó la audiencia. La información la tendremos el día de mañana que siga el juicio legal contra Leolopdo “N”.