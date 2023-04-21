Así recordaron a Julián Figueroa en la premier de película póstuma.

Este miércoles se llevó a cabo la premier de la cinta “Centurion the Dancing Stallion” en Los Ángeles, California, proyecto que contó con la participación de Julián Figueroa y Maribel Guardia; sin embargo y, debido al fallecimiento del joven cantante el pasado 9 de abril, el evento se llenó de nostalgia pues sus compañeros de elenco lo recordaron y se dijeron sorprendidos por su lamentable deceso.

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¿Qué dijeron los actores de Centurion the Dancing Stallion?

“Son las cosas de la vida, quién iba a decir que íbamos a estar hoy en día aquí y que él no iba a estar celebrando con su madre. Me da mucha pena, mis más grandes condolencias hacia ella y hacia toda la familia. (Julián) Tiene cuatro canciones dentro de la película, él está aquí con nosotros, con su talento y con su música”, dijo la actriz Patricia de León.

“Un hombre buenísimo, lo conocí y tenía un alma demasiado fuerte. Una pérdida bien grande”, sentenció el joven actor Adan Irigoyen. Por su parte, Sal López aseguró que es “una gran tragedia haber perdido a un artista de su nivel y tan joven”.

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¿Cómo recordó la producción de la cinta a Julián Figueroa? En esta cinta Julián debía estar interpretando su tema “Ay amor”, uno de los cuatro que interpreta en inglés en la cinta. De igual forma, se colocó un altar con su fotografía, flores y velas.





¿De qué trata la cinta donde participó Julián Figueroa?

“Centurion the Dancing Stallion” está basada en una historia real, que trata sobre el vínculo que tiene una joven enferma de leucemia con su caballo. El actor Billy Zane, mejor conocido por su papel en “Titanic”, habló sobre ello.

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“Realmente es un viaje impresionante entre el hombre y el caballo y fundamentalmente cómo ellos pueden impactar en la vida de otros sanándolos, es muy conmovedor”, declaró. "Centurion the Dancing Stallion" se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 25 de abril.