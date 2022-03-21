Le regala auto de lujo a su esposo como pago por cuidar a su bebé.

Una historia de emoción y amor se viralizó en la plataforma TikTok, pues una mujer decidió regalarle un auto de lujo a su esposo, como pago por cuidar al hijo que tienen juntos.

Esta impactante historia sucedió en Kelantan, Malasia, cuando una influencer tomó la decisión de compensar a su esposo con un increíble regalo, todo esto debido a que ella considera que su esposo se lo ha ganado por cuidar a su hijo de la mejor forma.

La joven de nombre Abes Ayuni Osman es una influencer millonaria de tan solo 19 años de edad, quien actualmente se encuentra embarazada de su esposo, que sorprendentemente, también millonario, Weldan Zulkefli.

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El impactante regalo que recibió de su esposa

La pareja tiene pocas semanas de haberse convertido en padres por primera ocasión, en las que el papá se ha encargado de estar al pendiente de todo lo que necesite su hijo, por lo que la esposa le regaló un Lamborghini a forma de pago.

Según la tradición de mi familia, el periodo de reposo es de 100 días, por lo que son 3 meses en los que mi esposo tiene que estar conmigo en la casa de mis padres

De acuerdo con las palabras de la influencer, su esposo hará una gran labor al cuidar al bebé mientras ella estará descansando, pues tendrá una cesárea muy pronto, por lo que va a necesitar mucha atención.

Mi esposo no solo estará conmigo todo el tiempo, sino que tendrá que cuidar al bebé día y noche… así que quiero más atención de mi esposo

Además, la joven no sólo le regaló el lujoso carro como sacrificio de los próximos desvelos que se avecinan, sino que, confesó que busca atraer la atención de su esposo pues le preocupa que se olvide de ella una vez que su hijo nazca.

Además de agradecer su sacrificio, le regalo este Lamborghini porque lo quiero a mi lado durante mi confinamiento

En el video que se muestra en las redes sociales, se puede observar como el esposo va caminando con los ojos cubiertos, mientras se va acercando a su nuevo Lamborghini.

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Y, justo en el momento exacto la joven le descubrió los ojos, mientras su esposo no hizo más que llorar y abrazarla.