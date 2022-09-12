  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | A lo largo de su vida, la Reina Isabel II tuvo 30 perritos Corgi.

La Reina Isabel II tenía un gran amor por los animales, especialmente por sus perritos que la acompañaban a sus viajes y en toda su vida-

Por: TV Azteca

Reina Isabel II y sus primeros perritos.jpg
Reina Isabel II y sus perritos.jpg
Reina Isabel II y perritos.jpg
Reina Isabel II y sus perritos corgis.jpg
Reina Isabel II y todos sus perritos.jpg
Reina Isabel II y perritos viejita.jpg
Reina Isabel II y perritos trabajo.jpg
Reina Isabel II y perritos trabajando .jpg
Reina Isabel II y perritos joven.jpg
Reina Isabel II y perritos reunion.jpg
Reina Isabel II y perritos fotos.jpg
Reina Isabel II y perritos feliz.jpg
Reina Isabel II y perritos en el castillo.jpg
Reina Isabel II y perritos felipe.jpg
Reina Isabel II y perritos entrevista.jpg
Reina Isabel II y perritos concurso.jpg
Reina Isabel II y perritos de niña.jpg
Reina Isabel II y perritos castillos.jpg
Reina Isabel II y perritos amores.jpg
Reina Isabel II y perritos abrazo.jpg
Reina Isabel II sus perritos joven.jpg
Reina Isabel II y amor perritos.jpg
Reina Isabel II sonriendo.jpg
Reina Isabel II perrito.jpg
Reina Isabel II de verde.jpg
Reina Isabel II de morado.jpg
Reina Isabel II de azul.jpg
Reina Isabel II con su hijo Charles.jpg
Reina Isabel II con militar.jpg
Reina Isabel II con lentes.jpg
/
Reina Isabel II y sus primeros perritos.jpg
Reina Isabel II y sus perritos.jpg
Reina Isabel II y perritos.jpg
Reina Isabel II y sus perritos corgis.jpg
Reina Isabel II y todos sus perritos.jpg
Reina Isabel II y perritos viejita.jpg
Reina Isabel II y perritos trabajo.jpg
Reina Isabel II y perritos trabajando .jpg
Reina Isabel II y perritos joven.jpg
Reina Isabel II y perritos reunion.jpg
Reina Isabel II y perritos fotos.jpg
Reina Isabel II y perritos feliz.jpg
Reina Isabel II y perritos en el castillo.jpg
Reina Isabel II y perritos felipe.jpg
Reina Isabel II y perritos entrevista.jpg
Reina Isabel II y perritos concurso.jpg
Reina Isabel II y perritos de niña.jpg
Reina Isabel II y perritos castillos.jpg
Reina Isabel II y perritos amores.jpg
Reina Isabel II y perritos abrazo.jpg
Reina Isabel II sus perritos joven.jpg
Reina Isabel II y amor perritos.jpg
Reina Isabel II sonriendo.jpg
Reina Isabel II perrito.jpg
Reina Isabel II de verde.jpg
Reina Isabel II de morado.jpg
Reina Isabel II de azul.jpg
Reina Isabel II con su hijo Charles.jpg
Reina Isabel II con militar.jpg
Reina Isabel II con lentes.jpg
Reina Isabel II y sus primeros perritos.jpg
Reina Isabel II y sus perritos.jpg
Reina Isabel II y perritos.jpg
Reina Isabel II y sus perritos corgis.jpg
Reina Isabel II y todos sus perritos.jpg
Reina Isabel II y perritos viejita.jpg
Reina Isabel II y perritos trabajo.jpg
Reina Isabel II y perritos trabajando .jpg
Reina Isabel II y perritos joven.jpg
Reina Isabel II y perritos reunion.jpg
Reina Isabel II y perritos fotos.jpg
Reina Isabel II y perritos feliz.jpg
Reina Isabel II y perritos en el castillo.jpg
Reina Isabel II y perritos felipe.jpg
Reina Isabel II y perritos entrevista.jpg
Reina Isabel II y perritos concurso.jpg
Reina Isabel II y perritos de niña.jpg
Reina Isabel II y perritos castillos.jpg
Reina Isabel II y perritos amores.jpg
Reina Isabel II y perritos abrazo.jpg
Reina Isabel II sus perritos joven.jpg
Reina Isabel II y amor perritos.jpg
Reina Isabel II sonriendo.jpg
Reina Isabel II perrito.jpg
Reina Isabel II de verde.jpg
Reina Isabel II de morado.jpg
Reina Isabel II de azul.jpg
Reina Isabel II con su hijo Charles.jpg
Reina Isabel II con militar.jpg
Reina Isabel II con lentes.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado