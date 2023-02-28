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FOTOS | Dueño de restaurante invitó a Piqué y Clara Chía a salir de su negocio porque es fan de Shakira.

La prensa española reportó que la pareja del momento tuvo que salir de un restaurante porque el dueño es partidario de la intérprete de “Monotonía”.

Por: TV Azteca

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