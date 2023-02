Revelan cartas que los hijos de Pablo Lyle le enviaron a la jueza del caso.

Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión, 8 en libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre de la tercera edad con el que tuvo un incidente de tránsito 2019.

Durante la audiencia de sentencia, las declaraciones más emotivas fueron las de Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

¿Qué dijeron Ana Araujo y Pablo Lyle?

La empresaria e influencer se paró frente al estrado y dio un conmovedor discurso sobre lo difícil que fue para el actor enterarse que Juan Ricardo Hernández había fallecido tras varios días de estar hospitalizado.

“Quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente, de unos cuantos segundos, que no te define como persona. No todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande que es tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas, con piernas. Eso es Pablo”.

Por su parte, Pablo Lyle se dijo arrepentido por los hechos y declaró entre lágrimas que “yo solo pensaba que estaba protegiendo a mi familia” y añadió que esta “es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón, lo siento mucho”.

¿Familiares de Pablo Lyle le enviaron cartas a la jueza Marisa Tinkler Mendez? Familiares y amigos del actor de “Mirreyes vs. Godínez” le enviaron cartas a la jueza Marisa Tinkler Mendez, encargada del caso de Pablo Lyle, con la intención de que su sentencia fuera menos severa.





¿Qué dicen las cartas de los hijos de Pablo Lyle?

Ventaneando reveló el contenido de dichas misivas, entre las que destacan las de sus hijos:

“Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho, yo sé que mi papá no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito. Mi padre es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho. Mi papi ha sido muy valiente”, escribió Mauro.

Aranza, la primogénita de Lyle, expresó: “Hola, soy Aranza, hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”.

¿Qué pasará con Pablo Lyle?

Tras recibir su sentencia, el experto en Derecho Penal, Carlos González, reveló que Pablo Lyle no cumpliría su libertad condicional en Miami ya que ninguna autoridad ha contemplado su irregular situación migratoria, por lo que podría ser deportado una vez que cumpla su sentencia en prisión.