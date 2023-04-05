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FOTOS | Revelan razón por la que Piqué reprendió a sus hijos en público.

El dueño de Kosmos no toleró un comentario que hizo su hijo Milan y le dio tremenda regañiza.

Por: Maribel Velázquez

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