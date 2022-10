Revelan la verdad detrás del polémico VIDEO de Canelo y su hija.

El pugilista mexicano Saul ‘Canelo’ Álvarez ha estado en medio de la polémica tras la fiesta de XV Años de su hija Emily Cinnamon, donde se rumoró habría corrido a Eduin Caz, Carin León y Grupo Firme.

Platicamos sobre la conexión del Canelo con el regional mexicano.

Este hecho fue sacado de contexto, pues nada de esto ha sido confirmado, Carin León fue el primero en desmentir lo sucedido: ““La verdad es que nos pusimos una buena, buena borrachera, una de las cosas inolvidables, compartiendo con ese campeón, compartiendo con mi compa Eduin… Pude compartir con ellos estos momentos y llevarnos una bonita noche y sentirnos como en familia”, declaró en un encuentro con los medios.

El rumor surgió después de que se hiciera viral un video en donde el ‘Canelo’ le dice a modo de broma al líder de Grupo Firme que se vaya. “Eduin es el único que me ha noqueado… entonces vete”, pero todo fue parte de una broma pues ambos siguieron bromeando y conviviendo.

Superado lo de Carin León y Eduin Caz, una nueva polémica ha vuelto a poner en predicamentos al jalisciense tras la filtración de un video en donde el pugilista aparece bailando con su hija y donde supuestamente la habría hecho pasar un incómodo momento.

Este hecho desató un sinfín de comentarios, hubo quienes señalaron que probablemente la había tocado indebidamente; sin embargo, son meras especulaciones ya que el ‘Canelo’ ha dicho en reiteradas ocasiones que su hija es uno de los más grandes motores de su vida.

Te puede interesar: VIDEO: Señalan a Canelo de faltarle al respeto a su hija en sus XV años.

¿Cómo reaccionaron las redes? Así como hubo quienes atacaron al boxeador mexicano, otros más aseguraron que todo fue sacado de contexto y defendieron a Saúl Álvarez, quien ha sido duramente señalado en los últimos días.

“Tanto daño les hicieron, ustedes solas se salen de contexto, no siempre es lo que se ve”, “Creo que está enojada porque su papá está tomando no por otra cosa, no saquen cosas de contexto sin saber nada”, fueron algunos de los comentarios.

De tal forma que muchos concuerdan en que el enojo de la joven pudo tratarse porque el ‘Canelo’ ya se había pasado de copas y lo único que hay detrás es un papá feliz de ver a su hija disfrutando.

La historia del ‘Canelo’ y su hija

Emily es fruto del amor entre Saúl Álvarez y Karely Beltrán, su expareja. Ambos se convirtieron en padres cuando todavía eran adolescentes, por lo que no tenían la solvencia económica de la que ahora gozan, por el contrario, tenían muchas dificultades para cubrir los gastos de su pequeña, no obstante, siempre fue su motivación.