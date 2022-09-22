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FOTOS | ¿El Rey Carlos III es racista? ¡No saludó a una persona "de color"!

Una polémica más del Rey Carlos III a solo unos días de convertirse en el mayor monarca... ¡Ahora, se saltó el saludo para alguien “de color”!

Por: TV Azteca

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