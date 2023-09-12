  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Lo que sabemos sobre el estado de salud de Ricardo Arjona

El intérprete fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Ricardo Arjona (6).jpg
Ricardo Arjona (2).jpg
Ricardo Arjona (3).jpg
Ricardo Arjona (4).jpg
Ricardo Arjona (5).jpg
Ricardo Arjona (7).jpg
Ricardo Arjona (8).jpg
Ricardo Arjona (9).jpg
Ricardo Arjona (10).jpg
Ricardo Arjona (11).jpg
Ricardo Arjona (12).jpg
Ricardo Arjona (13).jpg
Ricardo Arjona (14).jpg
Ricardo Arjona (15).jpg
Ricardo Arjona.jpg
/
Ricardo Arjona (6).jpg
Ricardo Arjona (2).jpg
Ricardo Arjona (3).jpg
Ricardo Arjona (4).jpg
Ricardo Arjona (5).jpg
Ricardo Arjona (7).jpg
Ricardo Arjona (8).jpg
Ricardo Arjona (9).jpg
Ricardo Arjona (10).jpg
Ricardo Arjona (11).jpg
Ricardo Arjona (12).jpg
Ricardo Arjona (13).jpg
Ricardo Arjona (14).jpg
Ricardo Arjona (15).jpg
Ricardo Arjona.jpg
Ricardo Arjona (6).jpg
Ricardo Arjona (2).jpg
Ricardo Arjona (3).jpg
Ricardo Arjona (4).jpg
Ricardo Arjona (5).jpg
Ricardo Arjona (7).jpg
Ricardo Arjona (8).jpg
Ricardo Arjona (9).jpg
Ricardo Arjona (10).jpg
Ricardo Arjona (11).jpg
Ricardo Arjona (12).jpg
Ricardo Arjona (13).jpg
Ricardo Arjona (14).jpg
Ricardo Arjona (15).jpg
Ricardo Arjona.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado