Ricardo revela tras ganar MasterChef Celebrity: “Sí me vería un rato en VLA”.

Tras su triunfo en la cocina más popular de México, MasterChef Celebrity, Ricardo Peralta habló en De lo que UNO se entera de su participación en el reality y de todo lo que vivió, pero al ser cuestionado sobre la idea de hacer más programas de televisión, específicamente, ser parte del matutino Venga la Alegría, las risas no faltaron, pero, ¿qué respondió sobre esto?

¿Qué dijo Ricardo sobre ser parte del matutino Venga la Alegría?

He dicho muchas cosas sin pensar, incluso, estando cansado, pero, entre risas, recordó que una vez dijo que ganaría MasterChef Celebrity y que le darían un espacio en Venga la Alegría. Así que siendo fiel a su estilo mencionó que iría un rato, dos o tres días a la semana y también, preguntó cuánto pagan. Para finalmente, decir que claro que aceptaría, hasta toda la semana ¿Te gustaría ver a la ‘Loba’ en el matutino?

Y cuando le dijeron que ¿qué programa le gustaría pedirle a los Reyes Magos para hacer en TV Azteca? La ‘Loba’ no tardó en decir que uno de chistes tontos como Floor is Lava, donde los participantes sean el público “chistosón, buena onda y verlos caer y decirles: ¡ay!, te diste Celebrity".

Pero al retomar el punto del matutino, explicó que claro podría con los dos programas, porque, pues el millón se va rápido.

¿Ricardo de regreso a la cocina?

Ricardo, además, planea retomar los contenidos gastronómicos, aunque posiblemente la gente tengo muchas expectativas al respecto.

¿Cuál de sus compañeros podrían hacer cosas en redes?

Sin tapujos, el ganador dije que Mau Mancera, 'Gavito', Talina, Margarita, Lorena, pero en realidad todos sus compañeros tienen potencial para hacer su trabajo, que es crear contenido en redes.

En De lo que UNO se entera se saludaron el ‘Lobito’ y la ‘Loba’, momento en el que Yann aprovechó para felicitar a Ricardo por su triunfo.