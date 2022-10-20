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FOTOS | ¿Pruebas de que Ricky Martin sí habría abusado de su sobrino?

Periodista dice tener pruebas de que el sobrino de Ricky Martin no habría mentido respecto a los supuestos abusos que sufrió por parte de su tío.

Por: TV Azteca

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