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FOTOS | Ricky Martin y Christian Nodal preparan tremenda sorpresa para sus fans

Los cantantes compartieron una imagen que a más de uno enloqueció. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Ricky Martin.jpg
Ricky en blanco y negro .jpg
Nodal sentado.jpg
Ricky sorprendido .jpg
Nodal.jpg
Ricky relajado.jpg
Nodal cantando.jpg
Ricky foto en el espejo .jpg
Nodal sonriendo.jpg
Ricky selfie.jpg
Nodal saludando .jpg
Ricky selfie (3).jpg
Nodal feliz.jpg
Ricky ejercitandose .jpg
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