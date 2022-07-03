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FOTOS | Ricky Martin es acusado de violencia doméstica.

Este fin de semana, un juez emitió una orden de restricción en contra de Ricky Martin por violencia doméstica. Te contamos.

Por: TV Azteca

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