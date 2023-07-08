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FOTOS | Esta es la razón por la que Ricky Martin se divorcia.

Luego de 6 años de matrimonio, Ricky Martin y Jwan Yosef anuncian su separación de manera oficial. ¿Hubo infidelidad? Te contamos en fotos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Qué pasará con los hijos de Ricky Martín tras su divorcio de Jwan Yosef
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Qué pasará con los hijos de Ricky Martín tras su divorcio de Jwan Yosef
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