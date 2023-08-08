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FOTOS | Ricky Martin no descarta la posibilidad de reencontrar el amor.

Al cantante Ricky Martin le gusta sentirse enamorado, razón por la que no le ha cerrado las puertas a Cupido. Te contamos lo que dijo en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Qué pasará con los hijos de Ricky Martín tras su divorcio de Jwan Yosef
Ricky Martin y su pareja ayudando.jpg
Ricky Martin y su pareja con alas.jpg
Ricky Martin y su pareja blanco y negro.jpg
Ricky Martin y su pareja beso.jpg
Ricky Martin y su pareja bajando del avión.jpg
Ricky Martin y su pareja con cubre bocas.jpg
Ricky Martin y su pareja de blanco.jpg
Ricky Martin y su pareja elegantes.jpg
Ricky Martin y su pareja en la playa.jpg
Ricky Martin y su pareja felices en el mar.jpg
Ricky Martin y su pareja posando.jpg
Ricky Martin y su pareja puesta de sol.jpg
Ricky Martin y su pareja risas.jpg
Ricky Martin un hombre pleno..jpg
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Qué pasará con los hijos de Ricky Martín tras su divorcio de Jwan Yosef
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