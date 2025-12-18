¿Por qué Ricky Martin tuvo que esperar OCHO AÑOS para recibir $6.15 millones de dólares?

Desde 2017, Ricky Martin intentó vender su lujoso apartamento en Upper East Side, Nueva York, pero solo recientemente logró concretar la operación, aunque por un monto menor al esperado. El cantante puertorriqueño cerró el año con la venta de la propiedad que le perteneció por más de una década.

De acuerdo con el New York Post, Martin recibió 6.15 millones de dólares, cifra muy por debajo de los 8.4 millones que pedía inicialmente en 2017. Durante ocho años, el inmueble estuvo entrando y saliendo del mercado inmobiliario sin éxito.

Rebaja en el precio del apartamento de Ricky Martin

La última vez que la residencia volvió a estar disponible fue en septiembre, con un precio de 6.45 millones de dólares. Esto significa que el nuevo propietario negoció con los agentes para obtener una rebaja.

Aunque el monto final fue menor al solicitado en un inicio, los 6.15 millones superan los 5.9 millones de dólares que Martin pagó por el inmueble, lo que representa una ligera ganancia.

Características del apartamento de Ricky Martin en Upper East Side

Según el sitio web de Compass, la propiedad se describe como un apartamento que se “enmarca por techos altos y ventanas de piso a techo con soleadas exposiciones al sur, que también puedes disfrutar desde todas las habitaciones principales de la residencia. Un espacio hecho para el entretenimiento elegante, pero igualmente cómodo para las tardes tranquilas en casa”.

La residencia está ubicada en 170 East End Avenue, en la séptima planta, y cuenta con 3,147 pies cuadrados distribuidos en: Cuatro habitaciones, cinco baños, vestíbulo, sala de estar y sala principal, comedor, cocina y cuarto de lavado.

Además, el edificio ofrece estacionamiento, seguridad las 24 horas, gimnasio, estudios de pilates y yoga, cancha de squash, simulador de golf, sala de proyecciones, sala de juegos, billar, patio y más.

Escándalo digital de Ricky Martin por fotos falsas

Mientras cerraba la venta de su propiedad, Ricky Martin enfrentó un nuevo escándalo en redes sociales. El influencer español Mario Salvador publicó en Instagram unas supuestas fotos íntimas del artista en un apartamento de España. Las imágenes, que lo mostraban semidesnudo con una toalla blanca, se viralizaron rápidamente y generaron especulaciones sobre un encuentro entre ambos.

Sin embargo, el propio intérprete desmintió la versión en los comentarios: “No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no”. Con esta frase, Ricky Martin dejó claro que las fotografías eran falsas y creadas con inteligencia artificial.