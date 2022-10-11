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FOTOS | Ricky Montaner revela lo que más le molesta de su esposa.

El hijo de Ricardo Montaner habló por primera vez sobre lo que más le incomoda y hasta le molesta de su esposa, ¡no todo es miel sobre hojuelas!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS: Ricky Montaner llegó al altar este sábado.
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