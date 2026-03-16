Ring Royale 2026: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 15 de marzo, con la pelea Alfredo Adame vs Carlos Trejo; lista de ganadores online, por internet y en línea ¿quién ganó de Karely Ruiz vs Marcela Mistral?

La Arena Monterrey se viste de gala este domingo 15 de marzo con el Ring Royale 2026, el cual tendrá peleas de lujo, en donde destacan los enfrentamientos entre Alfredo Adame vs Carlos Trejo, Karely Ruiz vs Marcela Mistral, Alberto del Río "El Patrón" vs "Chuy" Almada y Bull Terrie vs Abelito.

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No te pierdas a través de Azteca UNO la mejor cobertura, los mejores golpes y las acciones más emocionantes de esta velada que tendrá lugar en la Sultana del Norte, mucho ojo al horario de este gran evento, en donde en días previos a las batallas finales, los ánimos ya se han calentado, principalmente entre Carlos Trejo y el esposo de Karely Ruiz.