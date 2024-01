Al momento de buscar la suerte en el mundo sentimental, es completamente normal que la gente implemente distintos tipos de estrategias para que la cosa surja efecto. Desde ahí, hay tantas opciones que es imposible conocer todas. Esta puede ser una así que expliquemos cómo puedes hacer el ritual con aluminio más efectivo para atraer el amor.

Comencemos antes dando un poco de contexto respecto a lo que son los rituales. Los mismos constituyen una realización de una actividad en la que gestos, objetos, velas, palabras y hasta dibujos tienen un rol protagónico. Para que sea efectivo, es necesario desarrollar la repetición en un lugar y momento específico para tener los resultados que se pretenden.

¿Cómo hacer el ritual con aluminio más efectivo para atraer el amor?

Lo primero que debemos mencionar son los elementos para este ritual y para ello necesitas: papel aluminio, aceite de oliva, azúcar, 1 diente de ajo, 1 lapicera roja y el perfume que usas todos los días. Con eso ya cuentas con lo elemental, así que manos a la obra.

El paso a paso no es particularmente difícil y consta de este proceso: lo primero es tener todo a mano para luego cortar un cuadrado de papel aluminio y arrojarle un poco de aceite de oliva que va a ser un protector de este hechizo.

Luego, espolvorea un poco de azúcar para endulzar a la persona que quieres que te llame, para después agarrar el diente de ajo, no pelarlo y escribir el nombre del ser humano en cuestión.

Ya en las instancias finales, arroja al diente de ajo 7 veces el perfume que usas todos todos los días y después envolver el ajo con papel aluminio doblando hacia ti e imaginando a quién quieras que se contacte contigo. Para ir finalizando, debes sostenerlo en tus manos y decir el nombre de la persona para luego “en tus sueños me verás y adónde quiera que vengas mi aroma sentirás, me extrañarás tanto que en cuánto te llegue este mensaje me llamarás. Hecho está". Y finalmente, coloca el paquete en un lugar oscuro y con eso habrás cumplido con todas las instancias.