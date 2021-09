Roberto Palazuelos reacciona a la amenaza de Andrés García sobre su testamento.

Roberto Palazuelos y Andrés García protagonizaron nuevo enfrentamiento mediático por culpa de la propiedad El Castillo, ubicada en El Ajusco, Ciudad de México.

Andrés García ha protagonizado múltiples polémicas en su carrera artística

En su momento, el Diamante Negro confesó que Andrés García, podría perder la elegante finca de El Castillo, declaraciones que enfurecieron al histrión de 80 años.

Fue en nuestro programa Ventaneando, donde García arremetió contra Palazuelos por ventilar detalles de su vida privada.

“Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Roberto está mal ubicado”, expresó.

Por si fuera poco, Andrés García expresó sus deseos por quitar a Roberto de su testamento.

“Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, subrayó.

Roberto Palazuelos reacciona a los ataques de Andrés García

Roberto Palazuelos rompió el silencio para los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación, donde confesó, no estar enterado de la polémica en su contra.

“Ayer me enteré por la prensa, ignoro por qué esté molesto y le mando un abrazo muy grande”, expresó el empresario.

El también conocido como Diamante Negro guardó respeto por Andrés García y reveló que arreglaría los problemas alejado de prensa.

“Él no me ha hablado a mí, yo lo vi hace cinco o seis días y no quisiera entrar yo en plática con la prensa, esto no se arregla con la prensa. Cuando hay una diferencia con un amigo o familiar lo hablo directamente con él, no con la prensa”, subrayó el artista.

Además, Roberto Palazuelos expresó que se reunió con Andrés en Acapulco, hace unas semanas, pero jamás vivieron alguna tensa situación.

“Comí con él hace unos días en Acapulco y estaba muy platicador y todo muy bien. No sé qué lo haya molestado, yo he estado muy ocupado, y ahora que regrese a México lo buscaré. Asuntos familiares o amigos los trato con mi familia o amigos, cuando hable con Andrés ya sabré qué es lo que le molestó”, concluyó.

