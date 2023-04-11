Roberto Palazuelos estalló en contra de Margarita Portillo. ¿Por qué?

Roberto Palazuelos, no estaba en México hace unos días cuando falleció Andrés García; sin embargo, esta mañana volvió al país y en el Aeropuerto de la Ciudad de México, explotó en contra de Margarita Portillo, la viuda del actor.

Y, aseguró que esta hizo lo imposible por alejar a Andrés de todos sus familiares para así, ella poder quedarse con todo lo que perteneció al actor.

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Pero, yo qué tengo que platicar con una señora que alejo Andrés de toda la gente que quería, porque le convenía alejarlo, porque le convenía, porque a ella no le favorecía el testamento original y al final de cuentas se quedó con todo, ella y la hermana y dejaron a los hijos así. Si yo fuera el tío de mis sobrinos, yo no podría, moralmente quitarle lo que es de sus papás, o sea ni siquiera un cuadro les dejó. No sé si hizo un testamento o no, esa es la cosa, no sabemos, pregúntenle a ella y me avisan

Dice Margarita que no, que ella es una santa, pero la verdad es que Margarita alejó a toda la gente que pidiera ser un peligro para que ella se robara todas las cosas de Andrés

¿Margarita es la legítima esposa de Andrés García?

Y puso en duda, la posibilidad de que Margarita se quede con lo que dejó Andrés, pues según él, su matrimonio no era legítimo.

Al parecer, bueno cuando Andrés se casó en mi hotel en Tulum, yo le advertí que no se podía casar, porque ya estaba casado, el legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale, porque nunca se divorció de ella. A la exmujer le dejó su departamento, en el testamento original, a Sandy y no vaya Margarita, también quitarle eso a Sandy, porque entonces si me va a conocer

¿Qué va a pasar con el testamento de Andrés García?

Y, aseguró que en caso de que los hijos de Andrés así lo deseen, él los ayudará a impugnar el testamento.

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Ese tema, voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con lo qué pasó, están conformes con la voluntad de su papá o si quieren emprender alguna acción. Yo en lo personal no voy a emprender nada, me entiendes, a menos de que ellos quieran, también otra cosa, si se lo llevaron hacer otro testamento nuevo y si los hijos no se sienten a gusto con ese testamento, porque ese testamento fue con Andrés empastillado, no estando bien de sus facultades mentales, se puede impugnar