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FOTOS | ¿Hubo romance entre Brad Pitt y Bad Bunny?

En el estreno de “Tren Bala” en donde Brad Pitt y Bad Bunny compartieron, ¡se les vio muy juntitos! Y ahora hasta rumores de romance hay.

Por: TV Azteca

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