Rosalba Ortiz habla de la supuesta relación que tiene Geraldine Bazán.

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, asegura que a su hija no le ha confirmado su romance con el actor venezolano Alejandro Nones.

No lo sé, solo porque ustedes lo dicen, pero a mí, mi hija no me ha dicho nada y todos son pretendientes, todas las personas pueden ser pretendientes

Te puede interesar: Belinda se dijo mejor que nunca tras su ruptura amorosa.

No sé, pregúntenle a ella, a mí si me preguntan para mí es su pretendiente, cualquier persona va a ser su pretendiente hasta que no haya una relación formal, no se vaya a casar, pero mientras, no vive con nadie, ella vive con sus hijas

Rosalba Ortiz confirmó que Geraldine Bazán tiene todo el derecho de reconstruir su vida con una nueva persona y le dio un consejo ante nuestras cámaras.

Claro como todos y todas. Más vale solos que mal acompañados, la verdad. Yo no le tengo que decir nada, ella ya tiene edad la suficiente consciencia y es muy inteligente, ya sabe cómo organiza su vida y cómo llena sus espacios

Rosalba Ortiz quiere que Eleazar Gómez retome la confianza de sus fans

Rosalba, es madrina de Eleazar Gómez y como tal, tiene fe en que su ahijado recupere la confianza de su público.

También te puede interesar: Talina Fernández presenta a su nuevo novio a los medios.