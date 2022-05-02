Rosalba Ortiz habla de la supuesta relación que tiene Geraldine Bazán.
Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, negó que su hija tenga una relación formal con el actor de origen venezolano, Alejandro Nones.
Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, asegura que a su hija no le ha confirmado su romance con el actor venezolano Alejandro Nones.
No lo sé, solo porque ustedes lo dicen, pero a mí, mi hija no me ha dicho nada y todos son pretendientes, todas las personas pueden ser pretendientes
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No sé, pregúntenle a ella, a mí si me preguntan para mí es su pretendiente, cualquier persona va a ser su pretendiente hasta que no haya una relación formal, no se vaya a casar, pero mientras, no vive con nadie, ella vive con sus hijas
Rosalba Ortiz confirmó que Geraldine Bazán tiene todo el derecho de reconstruir su vida con una nueva persona y le dio un consejo ante nuestras cámaras.
Claro como todos y todas. Más vale solos que mal acompañados, la verdad. Yo no le tengo que decir nada, ella ya tiene edad la suficiente consciencia y es muy inteligente, ya sabe cómo organiza su vida y cómo llena sus espacios
Rosalba Ortiz quiere que Eleazar Gómez retome la confianza de sus fans
Rosalba, es madrina de Eleazar Gómez y como tal, tiene fe en que su ahijado recupere la confianza de su público.
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Él está bien, ya está retomando, ya tiene bastante tiempo y tiene que ir recobrando su público y la música que le encanta. Por eso estamos aquí, para darle apoyo moral, estando aquí presentes con ustedes también