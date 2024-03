Rubén Cerda revela cómo se encuentra de salud después de haber sido operado

Rubén Cerda narra en exclusiva para Ventaneando los detalles de la crisis de salud que atravesó recientemente debido a una doble intervención quirúrgica esto a raíz de una hernia inguinal y la extirpación de la vesícula.

¿Qué dijo Rubén Cerda?

El actor mexicano de 63 años declaró lo siguiente: “empecé con un ardor en la ingle, pensando que a lo mejor había sido un desgarrito porque estaba yo en ensayos del espectáculo de Santa Claus. Era un dolorsito, un ardor que después comenzó a convertirse en un dolor cada vez más agudo que me impedía de plano poder apoyar la pierna”.

“No me pude atender en ese momento y lo que hice fue comprarme una faja y con eso fue que, digamos, que sobreviví toda la temporada navideña. Entonces después de varios estudios porque me hicieron tomografías, incluso contrastadas, y me hicieron ultrasonidos y salió la hernia. Curiosamente sale que en la vesícula tengo piedras y eso puede provocar una situación de emergencia”, añadió.

¿Por qué lo tuvieron que operar? Pero, aunque usted no lo crea, fue la hernia lo que convirtió a la cirugía en un asunto necesario y hasta urgente.

“Una vez que la hernia es de tamaño considerable puede haber una evaginación o una salida de intestino. Si sucediera eso, entonces el intestino se puede estrangular y entonces sería una cirugía de emergencia, y si no se atiende en las primeras horas puede ser mortal”, sentenció.

“El día 18 de marzo que fue cuando me opero, fue una cirugía que duró cuatro horas, un poquito más de 4 horas porque tenía algunas adherencias en la vesícula provocadas por el bypass gástrico que me había realizado hace 18 años. Pero me siento extraordinariamente bien, la verdad es que la recuperación ha sido muy buena”, finalizó.