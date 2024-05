Rubén está cansado de que su yerno le siga tomando el pelo

El yerno de Rubén quiere todo peladito y en la boca. Aunque Rubén le da a su yerno casa y sustento, no lo respeta. Rubén está cansado porque siente que su yerno le está tomando el pelo, pues él no trabaja desde que lo corrieron en su último empleo por faltista y conflictivo. Rubén le dio un carro para trabajarlo por aplicación y no le da cuentas.