Rubí imita baile de Karely Ruiz y rompe el internet.

Rubí Ibarra, la famosa exconcursante de La Academia, reapareció en redes sociales después de haber preocupado a sus fans al aparecer llena de vendas y al interior de lo que presumiblemente era un hospital.

‘La quinceañera más famosa de México’ formó parte de la decimotercera generación de La Academia y durante su estancia nos regaló grandes momentos arriba del escenario; sin embargo, también fue una de las más criticadas debido a sus limitaciones vocales, pero ese no fue impedimento para que el público la apoyara hasta el final.

Su constancia y dedicación le valieron ganarse el cariño de la gente, no obstante, siempre estuvo rodeada por polémicas, incluso tuvo que enfrentar serios problemas de salud tras dar positivo a COVID-19, pero con todo y eso logró llegar a la Gran Final y quedarse con el quinto lugar.

Rubí imita a Karely Ruiz

Rubí y Karely Ruiz comparten la fama, la primera se hizo famosa por su fiesta de XV Años, mientras que la segunda cobró popularidad después de que su exnovio publicara imágenes íntimas de ella en internet, por lo que ambas son consideradas influencerses, obvio cada una con su estilo propio.

Te puede interesar: ¿Cuál es el estado de salud de Rubí tras aparecer con vendajes?

Ahora comparten algo más que la fama, ya que el pasado fin de semana la guapa modelo de OnlyFans comenzó a seguir a Rubí, por lo que ahora son amigas en redes sociales. Después de que Karely le diera follow a la exacadémica, Rubí le escribió “te amo” a la modelo a través de sus historias de Instagram, a lo que Ruiz reaccionó.

¿Cómo fue la imitación de Rubí a Karely Ruiz? Tras participar en La Academia, Rubí consiguió una gran exposición y su fama se potencializó de forma considerable y no precisamente por sus dotes vocales, sino por el carisma que siempre la han caracterizado y que le sigue abriendo camino en su carrera.

Rubí fue una de las invitadas a los Kids Choice Awards 2022, evento en el que lució un espectacular vestido con la espalda descubierta, pero lo que llamó la atención fue el video que grabó y en el que imitó a su nueva amiga, Karely Ruiz, quien constantemente publica videos con sugerentes bailes que deleitan a sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Sin duda alguna, sus fans no ignoraron el baile de ‘La quinceañera más famosa de México’ y aplaudieron lo hecho por Rubí: “Te amo, me encantas”, “Te ves tan hermosa”, “Toda una diosa”, “Hermosa nuestra reina Potaxie”, “Ya te quiero ver en comedia Rubí”, “Chula, Rubí tiene una vibra genial”, fueron algunos de los comentarios.

