Salma Hayek revela que no quería casarse con François-Henri Pinault.

¿Cómo fue que Salma Hayek afirmó que no quería casarse con Francois-Henri Pinault?

Para comenzar, la actriz comparó su boda con una "intervención". ‘Simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia al matrimonio”. Es decir, es evidente que sin sus seres queridos teniendo una participación tan activa, la boda podría no haber sucedido nunca.