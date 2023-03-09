Santa Fe Klan denunciado por agresión contra un fan en Guadalajara.

Santa Fe Klan se ha vuelto a poner en el ojo del huracán luego de haber sido acusado de agredir física y verbalmente a un fanático que dice haberse acercado a él para pedirle un autógrafo, al interior del estacionamiento de una plaza comercial de Guadalajara, Jalisco, el pasado viernes.

¿Quién es el joven que resultó agredido por Santa Fe Klan? Fernando, joven que asegura haber sido agredido por el cantante guanajuatense, junto con abogado confirmaron que ya presentaron una denuncia penal contra el rapero en la Fiscalía de Jalisco por los delitos de lesiones y homofobia.

¿El joven resultó lesionado?

Debido a la agresión, Fernando resultó con una herida de cinco centímetros en la ceja derecha, por lo que recibió cinco puntadas y más adelante deberá ser sometido a una cirugía estética.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

El joven declaró que se encontraba en el estacionamiento de la Torre Lobby 33 de Guadalajara, Jalisco: “Me encuentro a este chico y le pido una foto y él se acerca a mí y me agrede verbalmente y físicamente y, es todo”.

¿Iba acompañado de alguien más?

Cuando le preguntaron si iba acompañado de alguien más el día de los hechos, Fernando aseguró que sí y que incluso su acompañante resultó agredida por los acompañantes de Santa Fe Klan.

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¿Santa Fe Klan iba tomado o drogado?

Al preguntarle si el intérprete de “Debo entender”, “Así soy”, “Te iré a buscar” y “Mar y tierra”, entre otras, iba tomado o drogado, Fernando aseguró que “sí, evidentemente estaba alcoholizado y podría asegurar que también estaba drogado”.

¿Qué esperan de Santa Fe Klan?

El joven y su abogado esperan una reacción de Santa Fe Klan luego de hacer pública la denuncia, sobre todo porque habían aceptado llegar a un acuerdo reparatorio a cambio de que se retirara la demanda y se grabara un video deslindándolo de la agresión, convenio que incluía una suma de dinero de la que dicen haber recibido la mitad pero finalmente se frustró.

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“Se nos citó para llegar a un acuerdo y poder hacer la reparación del daño de la víctima, pero cuando estábamos ya por finiquitar este asunto, el representante legal de Santa Fe dijo que no”, aseveró el abogado.

Una de las condiciones que pusieron fue que no hablaran con la prensa ni nada, incluso Fernando tuvo que filmar un video donde se retractó de los hechos y aseguró que es probable que lo suban a las redes sociales porque así fue el acuerdo.

En el video el joven tenía que presentarse y decir que Santa Fe Klan no lo había agredido; sin embargo, el trato no se finiquitó aunque les fue entregado el 50 por ciento, mismo que aseguran pueden devolver en el momento que se los soliciten.

