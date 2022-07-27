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FOTOS | Santa Fe Klan será parte del soundtrack de una película de Marvel.

¡Orgullo mexicano! “Soy” de Santa Fe Klan será parte del soundtrack de la nueva película de “Black Panther: Wakanda Forever”. Te contamos.

Por: TV Azteca

Angel y Mc Davo.jpg
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Angel y Eduin Caz.jpg
Angel y su novia.jpg
Santa Fe Klan .jpg
Angel tatuajes.jpg
Angel y Beto de Calibre 50.jpg
Angel selfie en el escenario .jpg
Angel tumbado .jpg
Angel selfie (2).jpg
Angel Quezada.jpg
Angel posando .jpg
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Angel lastimado.jpg
Angel entrenando .jpg
Angel en el Foro Sol.jpg
Angel hablando por telefono.jpg
Angel grabando.jpg
Angel en la cabina de avión.jpg
Angel Guanajuato.jpg
Angel en el barrio.jpg
Angel en el barrio (2).jpg
Angel de perfil.jpg
Angel corte de pelo.jpg
Angel en concierto.jpg
Angel dando concierto.jpg
Angel con gorra.jpg
Angel cantandole a su novia.jpg
Angel con paliacate.jpg
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