¿Y Sarita? Así va el tema de la herencia de José José.

Luego de que en los últimos días se han dado ciertos rumores sobre posibles problemas entre los hijos de José José, José Joel y Marysol Sosa, su madre ya salió a desmentirlos.

Todo esto, supuestamente sería por la herencia que dejó el cantante, por lo que ahora en exclusiva, Cecilia Mendoza, abogada de Anel Noreña, aclara cómo va el proceso del testamento.

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Debemos de entender que estamos en un juicio sucesorio, el cual consta de cuatro etapas, obviamente es un juicio largo, la verdad es que nosotros también estamos muy sorprendidos respecto al monto que se maneja, porque ni nosotros aún tenemos los montos

Estamos en etapa de inventarios y avalúos, donde también así como estamos viendo los bienes que hay, también estamos viendo las deudas que el señor José dejó, lo que sí quiero comentarles, no puede haber ningún problema en ninguna situación con los señores Sosa en virtud de que, la única heredera universal, es la señora Anel

Entonces, realmente es incongruente el que ellos digan tener una discusión o algún conflicto, por la situación de la herencia, porque pues no, ellos no son herederos universales

Ya vendieron un departamento que era de José José

La abogada de Anel Noreña ha confirmado que Sara Sosa ya vendió un departamento que era de José José, incluso lo hizo por debajo de su verdadero valor.

Estamos queriendo adjudicarnos lo que es el testamento para después, nosotros ya viajar a Estados Unidos, lo que le puedo ir adelantando que sí, en efecto, la señora Sara vendió un departamento el cual era copropietaria con el señor José y que no se podía haber vendido, debido a que ella también ya tenía conocimiento que está un juicio sucesorio y que, en este caso, tenía que haber pedido un permiso o una autorización con la señora Anel

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