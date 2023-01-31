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FOTOS |¡Hijo menor de Piqué y Shakira, rechaza al exfutbolista!

Parece que la separación entre Shakira y Piqué ya está pasándole la factura a sus hijos, ¡y es que Sasha, el hijo menor de la expareja, rechazó a su padre!

Por: Tv Azteca

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